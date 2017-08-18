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Как Джон Сноу изображает дракона: видео актера К. Харингтона набрало 8 млн просмотров

18 августа 2017, 19:31

«Один раз погладил дракона и думает, что он один из них», – написала актриса Эмилия Кларк.

Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», изобразил на съемочной площадке дракона. Ролик в инстаграме опубликовала его коллега Эмилия Кларк, которая играет Дейенерис Таргариен. Менее чем за сутки видео набрало более 8,3 млн просмотров, передает Газета.ru

«Один раз погладил дракона и думает, что он один из них», – написала актриса.
Она добавила несколько хештегов, в том числе «фирменный» для «Игры престолов»: «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу».

Ранее сообщалось, что HBO Spain по ошибке выложила в сеть шестой эпизод «Игры престолов».






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