Преемственность поколений и «Духовная модернизация»

В Талдыкоргане прошла диалоговая площадка с участием всех семи руководителей управления внутренней политики Алматинской области, возглавлявшие сферу идеологии в течение 15 лет.









В ходе мероприятия участники обсудили духовную модернизацию казахстанцев в рамках программной статьи Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Напомним, управление внутренней политики Алматинской области было создано в 2002 году.









Экс-руководители вышеназванного государственного органа делились своими мыслями и опытом с присутствующими главными редакторами, журналистами и руководителями отделов внутренней политики городов и районов области, тем самым показывая яркий пример преемственности поколения.





«В нашей области сосредоточено особое внимание на выполнение задач, определенных в программной статье Главы государства и «Рухани жаңғыру. На должном уровне проводится работа по организации диалоговых площадок и взаимодействия с экспертами и лидерами общественного мнения. Организовано ряд мероприятий, таких как круглые столы, вебинары, семинар тренинги, реализованы различные разноформатные мероприятия», - сказал организатор семинара, руководитель управления внутренней политики Рустам Алпысбаев.





«Я горжусь тем при мне был создан департамент внутренней политики. Именно мы стояли у истока этой сферы. Талдыкорган всегда в моем сердце», - отметила Гулсаруар Жакубаева, которая основала управление внутренней политики Алматинской области.





«Анализируя развитие управления внутренней политики, поняла что проработала руководителем 6 лет, то есть больше всех руководила управлением. Это для меня честь. Несмотря на нашу работу в трудные времена, интересных мероприятий было много. Главным приоритетом нашей работы было формирование молодежной политики. Всем известно, что статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» направлена на развитие нашей страны, то есть на наше будущее поколение», сказала Сүлейменова Гүлжиян, которая работала руководителем управления внутренней политики с 2008 по 2014 год.





Галиаскар Сарыбаев, который проработал 2015-2016 года в указанном государственном органе, а ныне первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» отметил: «Знание самая первая потребность сегодняшнего дня. Человек, обладающий хорошими знаниями и способностями, широким кругозором может быть конкурентоспособным. Культ грамотности и образования, вот это нужно для духовно развитой страны. В итоге сформируется высокоинтеллектуальная нация, конкурирующая по всем параметрам с самыми развитыми странами».









Участники диалоговой площадки пришли к единому мнению, что для модернизации общественного сознания реализиуются инновационные культурные проекты и идеи, которые нужны для строительства независимого государства.



