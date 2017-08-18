Совершенствуя порядок рассмотрения гражданских дел

С. Габдулин,

судья Северо-Казахстанского

областного суда

В результате внедрения прогрессивных новелл значительно усовершенствовался процесс отправления правосудия по гражданским делам. Вместе с тем, судебная практика показывает, что имеются еще и проблемные вопросы, которые требуют своего законодательного разрешения, разъяснений Верховного Суда РК.

Так, в ГПК РК введена гл. 40 «Производство по делам о принудительном лечении гражданина, больного туберкулезом и уклоняющегося от лечения», состоящая из трех статей - 346-348. Данная глава регулирует порядок подачи заявления о принудительном лечении гражданина, больного туберкулезом и уклоняющегося от лечения, их рассмотрения и вынесения решения по таким заявлениям. Прежний ГПК не содержал норм, регулирующих порядок рассмотрения таких гражданских дел.

Следует обратить внимание, что ст. 183 ГПК установлены сроки рассмотрения гражданских дел в зависимости от их категории. Согласно ст. 304 ГПК дела особого производства (ст. 302 ГПК) рассматриваются судами по правилам искового производства с особенностями, установленными главами 31-49 настоящего кодекса. Поэтому дела о принудительном лечении гражданина, больного туберкулезом и уклоняющегося от лечения, видимо, должны рассматриваться в сроки, указанные в гл. 40 ГПК (в течение пяти рабочих дней со дня принятия заявления в производство суда), с учетом специфики, что согласуется с ч. 3 ст. 183 - для отдельных категорий гражданских дел настоящим кодексом могут быть установлены отдельные сроки их рассмотрения и разрешения.

Также в гл. 31 ГПК введена новая норма, ст. 303, о проведении подготовки к судебному разбирательству дел особого производства. Согласно указанной норме в порядке, предусмотренном ст. 165 ГПК, с особенностями, установленными гл. 31 ГПК, судья проводит подготовку дела к судебному разбирательству в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления в производство суда; продление этого срока не допускается.

Таким образом, в совокупности нормы гл. 31 и гл. 40 ГПК указывают, что по делам о принудительном лечении гражданина, больного туберкулезом и уклоняющегося от лечения, также должна проводиться подготовка дела к рассмотрению. Тогда возникает вопрос: с учетом того, что в соответствии со ст. 165 ГПК подготовка проводится после принятия заявления в производство суда и возбуждения гражданского дела, а принятие заявления в производство в соответствии со ст. 150 ГПК производится в течение пяти рабочих дней со дня поступления искового заявления, общий срок рассмотрения дела может продлиться до пяти или до десяти рабочих дней? Либо с учетом подготовки дела к рассмотрению даже до 20 рабочих дней. На практике у судей возникают проблемы правильного исчисления сроков рассмотрения дел по таким категориям.

Кроме того, основанием для принудительного лечения граждан, больных туберкулезом, является их отказ от лечения, назначенного врачом. Так, больной, отказавшийся от лечения, представляет опасность здоровью окружающих лиц. Также имеется угроза затруднения исполнения решения суда в случае, если больной скроется. Поэтому полагаю необходимым решения данной категории дел отнести к решениям, подлежащим немедленному исполнению, дополнив ст. 243 ГПК новым пунктом.

На мой взгляд, не соответствуют современным требованиям гражданского процесса положения гл. 21 ГПК «Заочное производство и заочное решение». На практике дела в заочном производстве рассматриваются крайне редко. В 2016 году судами Северо-Казахстанской области вынесено только одно заочное решение. Предлагается данную главу ГПК исключить, предоставив судам первой инстанции рассматривать дела по существу в случае неявки ответчика без уважительных причин, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания и не просившего о его отложении, по аналогии с правилами апелляционного производства, предусмотренного п. 2 ст. 418 ГПК. Это позволило бы существенно сократить сроки рассмотрения, дисциплинировать недобросовестных ответчиков, которые игнорируют неоднократные вызовы в суд, не представляют отзывов на иск, скрывают доказательства по делу.

Порядок рассмотрения дел в приказном и упрощенном производстве доказал свою жизнеспособность и эффективность. Видимо, настало время рассмотреть вопрос о расширении перечня дел, подлежащих рассмотрению в таком порядке. Думаю, что коллеги внесут свои предложения по данному вопросу.

На сегодняшний день залы судебных заседаний во всех судах оборудованы системой аудиовидеофиксации. Поэтому в целях обеспечения большей прозрачности и открытости судопроизводства, исключения необоснованных жалоб сторон предлагается в обязательном порядке предусмотреть осуществление АВФ на всех стадиях, начиная с предварительного заседания суда первой инстанции и заканчивая апелляционным производством, внеся соответствующие изменения в ст. 281 ГПК.

Также предлагается изменить в сторону разумного увеличения сроки рассмотрения обращений о совершении судом некоторых процессуальных действий, таких как санкционирование постановлений судебного исполнителя, принятия мер обеспечения иска.

Ст. 252 ГПК предусматривает санкционирование постановления судебного исполнителя судом в день поступления материалов в суд. Между тем суду надлежит рассмотреть не только постановление судебного исполнителя, но и изучить приложенные к нему материалы исполнительного производства. На практике такое постановление с материалами после прохождения процедур регистрации и визирования поступает к судье к концу рабочего дня либо на следующий день, что неизбежно приводит к нарушению процессуального срока, спешке и судебным ошибкам. Предлагается увеличить срок рассмотрения таких материалов до трех рабочих дней с момента поступления в суд.

Ч. 1 ст. 157 ГПК РК предусмотрено рассмотрение заявления об обеспечении иска, поступившего в рамках уже возбужденного гражданского дела, в день его поступления. Но имеют место случаи поступления заявления к судье после истечения рабочего дня. В целях исключения нарушения сроков рассмотрения заявления предлагается изложить ч. 1 ст. 157 ГПК РК в следующей редакции: «Заявление об обеспечении иска рассматривается и разрешается судьей в день вынесения определения о возбуждении гражданского дела, если оно было приложено к исковому заявлению или об этом указано в исковом заявлении. В остальных случаях заявление об обеспечении иска разрешается судьей в течение трех рабочих дней со дня его поступления в суд».

По делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим судья, согласно ст. 319 ГПК, в определении о подготовке дела к судебному разбирательству обязывает заявителя за свой счет произвести публикацию в средствах массовой информации (районного, областного, республиканского уровня, в сети Интернет, на телевидении) о возбуждении дела. Возникает вопрос, обязан ли заявитель произвести публикацию во всех указанных СМИ либо в одном из них по выбору суда либо заявителя? Следует принимать также во внимание, что некоторые категории граждан не в состоянии оплатить публикацию в СМИ и на ТВ по установленным ныне расценкам. По данному вопросу хотелось бы получить соответствующие разъяснения.