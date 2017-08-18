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В Кокшетау полицейские осуждены за получение взятки

18 августа 2017, 20:49

Назначено наказание - лишение свободы сроком на 6 лет.

Офицер и старшина полиции вымогали взятку от директора фирмы за не привлечение к уголовной ответственности, сообщили Sputnik Казахстан в Кокшетауской транспортной прокуратуре.

Как проинформировали в надзорном ведомстве, два оперативника криминальной полиции ОВД на станции Кокшетау совершили коррупционное преступление. Капитан и старшина, используя служебное положение, путем вымогательства получили взятку от директора одного из предприятий железнодорожного транспорта под предлогом невозбуждения в отношении него уголовного дела и за общее покровительство.

Кокшетауский горсуд вынес приговор в отношении бывших полицейских А. и Т. по статье 366 части 3 (Получение взятки) УК РК.

"В ходе судебного разбирательства вина подсудимых доказана в полном объеме, — сообщила старший прокурор Кокшетауской транспортной прокуратуры Айнур Оспанова. — Приговором суда А. назначен штраф в размере 8 миллионов 400 тысяч тенге, Т.назначено лишение свободы сроком на 6 лет".
Осужденным, лишенным званий, пожизненно запрещено работать на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: www.inform.kz


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