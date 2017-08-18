В финском городе Турку неизвестный напал с ножом на людей
18 августа 2017, 20:53
Несколько человек получили ранения.
В финском городе Турку несколько человек пострадали при нападении на них неизвестного человека с ножом, передает Reuters.
Несколько человек получили ранения. Полиция открыла огонь по нападавшему, передает ts.fi. Очевидцы рассказывают, что слышали один или несколько выстрелов.
Подозреваемый в причастности к атаке арестован.
Полиция усилила меры безопасности в аэропорту Хельсинки и на вокзалах страны.
28 июля в одном из супермаркетов немецкого города Гамбург вооруженный ножом неизвестный напал на находившихся там людей. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения.
Фото: lenta.ru
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