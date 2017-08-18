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В финском городе Турку неизвестный напал с ножом на людей

18 августа 2017, 20:53

Несколько человек получили ранения.

В финском городе Турку несколько человек пострадали при нападении на них неизвестного человека с ножом, передает Reuters.

Несколько человек получили ранения. Полиция открыла огонь по нападавшему, передает ts.fi. Очевидцы рассказывают, что слышали один или несколько выстрелов.

Подозреваемый в причастности к атаке арестован.

Полиция усилила меры безопасности в аэропорту Хельсинки и на вокзалах страны.

28 июля в одном из супермаркетов немецкого города Гамбург вооруженный ножом неизвестный напал на находившихся там людей. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Фото: lenta.ru

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