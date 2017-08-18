В финском городе Турку неизвестный напал с ножом на людей

Несколько человек получили ранения.

В финском городе Турку несколько человек пострадали при нападении на них неизвестного человека с ножом, передает Reuters.





Несколько человек получили ранения. Полиция открыла огонь по нападавшему, передает ts.fi. Очевидцы рассказывают, что слышали один или несколько выстрелов.

Подозреваемый в причастности к атаке арестован.

Полиция усилила меры безопасности в аэропорту Хельсинки и на вокзалах страны.

28 июля в одном из супермаркетов немецкого города Гамбург вооруженный ножом неизвестный напал на находившихся там людей. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения.



