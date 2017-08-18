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52-летний камерунец в Дубае умер после передозировки «Виагрой»

18 августа 2017, 21:11

Он прибыл в мегаполис ОАЭ вместе со своей 23-летней подругой.

Турист из Африки скончался в Дубае после передозировки «Виагрой» (средство для улучшения потенции) и продолжительных занятий любовью, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету Khaleej Times.

По данным издания, инцидент произошел ранее в августе. Гражданин Камеруна в возрасте 52 лет прибыл в мегаполис ОАЭ вместе со своей 23-летней подругой.

Женщина рассказала, что в день ЧП они примерно 12 часов занимались сексом. Она также заметила, что ее любовник перед этим принимал некое лекарство. В какой-то момент туристка зашла в ванную комнату, после чего услышала грохот в номере. Оказалось, что ее спутник потерял сознание, упал и умер.

Прибывшие в отель эксперты-криминалисты установили, что смерть путешественника не была насильственной. В его вещах обнаружили неизвестный препарат. Лабораторный анализ показал, что это была «Виагра». Специалисты выяснили, что мужчина принял слишком большую дозу вещества.

17 августа пожилой российский турист скончался в отеле в турецкой провинции Анталья. По предварительным данным, причиной стал сердечный приступ.

Фото: www.medikforum.ru

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