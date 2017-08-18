Назван самый вредный для психики фильм

Психологи проанализировали список самых популярных картин и пришли к выводу, что наиболее пагубно сказывается на психике человека "Дневник памяти" , передает Mirror.





Специалисты пояснили, что отношения главных героев в фильме настолько идеалистичны, что у зрителя невольно формируются такие же нереалистичные ожидания от своего союза.





Естественно, увидев, что поведение партнера далеко от "эталонного", человек разочаровывается в отношениях. "Вы начинаете думать: я не должен соглашаться на меньшее. Но большинство средних пар не такие, как герои фильма. Мы люди, мы ошибаемся. Любовь несовершенна", – пояснил психотерапевт Герприт Сингх.