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Назван самый вредный для психики фильм

18 августа 2017, 21:25

Любовь несовершенна...

Психологи проанализировали список самых популярных картин и пришли к выводу, что наиболее пагубно сказывается на психике человека "Дневник памяти", передает Mirror.

Специалисты пояснили, что отношения главных героев в фильме настолько идеалистичны, что у зрителя невольно формируются такие же нереалистичные ожидания от своего союза.

Естественно, увидев, что поведение партнера далеко от "эталонного", человек разочаровывается в отношениях. "Вы начинаете думать: я не должен соглашаться на меньшее. Но большинство средних пар не такие, как герои фильма. Мы люди, мы ошибаемся. Любовь несовершенна", – пояснил психотерапевт Герприт Сингх.

Фото: mediananny.com

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