В Вооруженных Силах продолжаются учения батальонных тактических групп
18 августа 2017, 21:44
Учения батальонных тактических групп продлятся до 25 августа 2017 года.
В соответствии с Планом подготовки на 2017 учебный год в Вооруженных Силах Республики Казахстан проводятся учения батальонных тактических групп с боевой стрельбой, в которых задействованы все механизированные и десантно-штурмовые соединения и части, а также бригада морской пехоты, сообщает пресс-служба МО РК.
Офицеры Генерального штаба, контролирующие ход учений, отмечают значительно возросший уровень подготовленности и боевого мастерства войск.
Первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев обратил внимание командующих войсками региональных командований, родов войск на качество обучения командиров батальонов управлять в бою созданными батальонными тактическими группами, куда кроме штатных сил входят танковые, артиллерийские, разведывательные, инженерно-саперные подразделения, а также средства противовоздушной обороны и РХБЗ.
Учения батальонных тактических групп продлятся до 25 августа 2017 года.
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