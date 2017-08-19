Кто они, предполагаемые террористы в Каталонии - в СМИ появились фото преступников

Все они марроканцы в возрасте от 17 до 22 лет.

Испанское издание La Vanguardia опубликовало фотографии четырех марокканцев, которых разыскивает полиция по подозрению в причастности к терактам в Каталонии , передает , передает Росбалт













В розыск объявлены Мусса Укабир, Саид Ааллаа, Юнес Абуяакуб и Мохамед Хичами. Все они марроканцы в возрасте от 17 до 22 лет, проживали в муниципалитетах Риполь и Рибес-де-Фресер.





В пятницу количество задержанных по подозрению в причастности к терактам достигло четырех человек. Среди них — Дрисс Укабир, брат объявленного в розыск Муссы Укабира. При этом один из задержанных террористов скончался от полученных ранений.





Правоохранители считают, что именно Мусса находился за рулем врезавшегося в людей фургона, Дрисс на допросах заявил, что ​брат украл у него документы и воспользовался ими, чтобы арендовать фургоны.

17 августа в Испании произошла серия терактов, жертвами которых стали 14 человек. Пострадали около 130 человек.



