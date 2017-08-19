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Уснувшие в обнимку мальчик и его «телка» покорили Интернет

19 августа 2017, 00:29

Картинка была опубликована в соцсети со следующим заголовком: «Наш сын Митчелл и его телка после вчерашнего показа».

15-летний парень по имени Митчелл Майнер и его корова Одри недавно участвовали в соревнованиях на ярмарке в штате Айова. Несмотря на все их старания, пара заняла только пятое место из семи, передает Моя планета.

Обессилевшие участники дуэта прилегли отдохнуть и уснули в обнимку. В таком положении их застал отец юноши, который, конечно же, сделал фото, пишет Bored Panda.

Картинка была опубликована в соцсети со следующим заголовком: «Наш сын Митчелл и его телка после вчерашнего показа». Снимок сразу же стал вирусным и на следующий день получил более 15 000 лайков.
«Я думаю, все дело в том, что, когда вы проводите с кем-то много времени, вы начинаете подходить друг другу», — сказала Лора Майнер, мать мальчика. И она, и ее муж выросли на ферме, но теперь, когда они живут в другом месте, они хотят, чтобы их дети вернулись к своим корням. Поэтому семья занимается с животными летом, чтобы дети могли прочувствовать фермерскую жизнь.
«Мы многому научились на ферме, — сказал Джереми Майнер, папа Митчелла. — У нас есть определенные ценности, которые привили нам, и мы пытаемся сделать все возможное, чтобы передать это детям».

Фото: Bored Panda

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