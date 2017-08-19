В Алматы из-за реконструкции теплосетей ограничат движение по улице Толе би
19 августа 2017, 00:35
Представители ТОО просят жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.
В Алматы кратковременно ограничат дорожное движение по улице Толе би из-за проводимой в городе плановой реконструкции магистральных сетей теплоснабжения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».
"В период с 23 часов 18 августа до 6 часов утра 21 августа перекроют движение по улице Толе би от улицы Байтурсынова до улицы Масанчи", - говорится в сообщении тепловиков.
Представители ТОО просят жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему маршрута объезда указанного участка.
*Реконструкция инженерных сетей, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для предупреждения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Алматы.
Фото: Total.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873847-c73aaa009792b52d7f3790ae6eb8f857
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...