В Алматы из-за реконструкции теплосетей ограничат движение по улице Толе би

Представители ТОО просят жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.

В Алматы кратковременно ограничат дорожное движение по улице Толе би из-за проводимой в городе плановой реконструкции магистральных сетей теплоснабжения , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».





"В период с 23 часов 18 августа до 6 часов утра 21 августа перекроют движение по улице Толе би от улицы Байтурсынова до улицы Масанчи", - говорится в сообщении тепловиков.





Представители ТОО просят жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему маршрута объезда указанного участка.

*Реконструкция инженерных сетей, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для предупреждения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Алматы.





Фото: Total.kz



