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В Алматы очередной нетрезвый мопедист угодил под колеса внедорожника

19 августа 2017, 02:00

Из-за полученных травм мопедиста госпитализировали в больницу.

В Алматы в районе Нижней Пятилетки на пересечении улиц Бартольда и Тельмана Mitsubishi Pajero Pinin сбил внезапно вылетевшего на перекресток мопедиста, сообщает Zakon.kz

Со слов очевидцев, автомобиль Mitsubishi двигался вниз по Бартольда, а мопедист ехал по ул.Тельмана в восточном направлении. Не соблюдая правил ПДД - игнорируя знак знак "Уступи дорогу", он вылетел на перекресток и "встретился" с автомобилем.

Причем очевидцы не исключают, что мопедист был нетрезв. Из-за полученных травм его госпитализировали в больницу.

Водитель Mitsubishi не пострадал, как и его пассажир - испуганный кот, который стал случайным свидетелем ДТП.

Очевидцы говорят, что скоро сезон мопедистов уже закончится, а значит станет более спокойнее и уменьшится число пострадавших.























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