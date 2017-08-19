В субботу в Казахстане ожидаются кратковременные дожди

Большая часть Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона. В западной, северо-западной, юго-западной половине страны погода без осадков, днем столбики термометров повысятся до 28-37 тепла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

В северной, восточной и юго-восточной половине республики ожидаются кратковременные дожди с грозами, усиление ветра, возможно выпадение града, основной температурный фон ночью 2-12 тепла, днем повышение до 20-32 тепла.

В южных регионах из-за ветра объявлено штормовое предупреждение. В Кызылординской области 19 августа сохраняется северо-восточный, северный ветер силой 15-20 м/с. По Южно-Казахстанской области сохраняется усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.

В Алматы частично облачно, +24.

В Астане преимущественно ясно, +19.

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Фото с сайта всёчтонадо.рф