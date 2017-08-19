В Алматы после ссоры с девушкой ревнивец оказался в РОВД

Поздним вечером в пятницу, 18 августа, в Алматы был задержан мужчина по подозрению в похищении телефона и нанесении телесных повреждений своей девушке, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло в 11 микрорайоне, 11 доме. Молодой человек пришел к дому своей девушке. Та в это время возвращалась с работы. По ее словам, парень начала нападать на нее и пытался отобрать сумку с мобильным телефоном. Девушку с работы встречала ее мама. Мужчина оттолкнул и ударил ее маму, потом саму девушку, после чего вытащил из сумки телефон, чтобы посмотреть, с кем она переписывается, и выбежал на улицу. Пострадавшая с домашнего телефона вызвала полицию.

Прибывшие на место сотрудники «Буран-101» увидели подозреваемого во дворе и задержали его. Когда парень увидел стражей порядка, он выкинул телефон в кусты. Тем не менее, это не укрылось от бдительных полицейских. После задержания они осмотрели место и нашли гаджет. Позже на место подошла заявительница – девушка со своей матерью, она и рассказала подробности произошедшего.

На место вызвали следственно-оперативную группу, чтобы снять отпечатки пальцев. Задержанного доставили в Ауэзовский РОВД для дальнейшего разбирательства.

По словам задержанного, они встречаются около шести лет.