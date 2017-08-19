В Костанайской области накурившийся водитель сбил насмерть 21-летнюю девушку
Житель Мендыкаринского района находился в наркотическом опьянении.
Экспертиза показала, что водитель «Тойоты», под колесами которой погибла 9 августа Людмила Быковская, перед ДТП употреблял марихуану. Об этом сообщает пресс-служба Костанайской областной прокуратуры, передает «НГ».
Трагедия произошла в п. Боровской Мендыкаринского района. 21-летняя девушка переходила дорогу в положенном месте, когда ее сбил односельчанин.
- Органом уголовного преследования установлено, что 9 августа 2017 года около 22:40 часов, водитель Гинтер А.П. управляя автомобилем марки «Toyota Celica» г/н 174 VBZ 10 (со слов водителя, скорость была 55-65 км/ч), на пересечении ул.Абая-Бексултанова в пос.Боровское Мендыкаринского района, совершил наезд на пешехода Быковскую Л.В., которая переходила проезжую часть на указанном перекрестке. В результате ДТП Быковская Л.В. от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, - комментирует ДТП пресс-служба Костанайской областной прокуратуры.
В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч. 3 УК РК - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В рамках досудебного расследования назначены экспертизы и проводятся следственные действия, в том числе следственный эксперимент - с целью проверки и уточнений показаний.
17 августа 2017 года прокуратурой Мендыкаринской района даны письменные указания по делу. Ход расследования находится на контроле органов прокуратуры.
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