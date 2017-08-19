Полицейские Люксембурга будут нести службу на электрокарах Tesla Model S
Две машины будут тестироваться в течение двух лет, чтобы определить, насколько они пригодны для каждодневной полицейской эксплуатации.
В сентябре этого года в распоряжении люксембургских полицейских окажутся два электрокара Tesla Model S. Стражи порядка намерены использовать их в качестве патрульных автомобилей.
Стоимость каждого Тесла Model S — без малого 100 тысяч евро. При этом суперседаны получат стандартные атрибуты полицейского автомобиля — проблесковые маячки и оранжевые ливреи. С каждой стороны на авто будут красоваться флаги Великого Герцогства.
// <!-- [CDATA[//]] --> В полиции Люксембурга отмечают, что и прежде ставили на службу премиальные автомобили — это большие внедорожники Audi Q7 или BMW X5. Что касается Tesla, то эту модель выбрали из-за её силового агрегата — электрического двигателя.
Info RTL confirmée : la police grand-ducale recevra deux Tesla S cet automnehttps://t.co/p9MvW4gDSr#Luxembourg#electricvehiclespic.twitter.com/tIyirQcRQN— 5minutes (@5MinutesLux) 17 августа 2017 г.
В течение двух лет полицейские будут тестировать машины на пригодность к автономной службе и после этого дадут полный отчёт о целесообразности их дальнейшего приобретения и ежедневной эксплуатации.
Источник - Лайф
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