Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Полицейские Люксембурга будут нести службу на электрокарах Tesla Model S

19 августа 2017, 08:31

Две машины будут тестироваться в течение двух лет, чтобы определить, насколько они пригодны для каждодневной полицейской эксплуатации.

В сентябре этого года в распоряжении люксембургских полицейских окажутся два электрокара Tesla Model S. Стражи порядка намерены использовать их в качестве патрульных автомобилей.

Стоимость каждого Тесла Model S — без малого 100 тысяч евро. При этом суперседаны получат стандартные атрибуты полицейского автомобиля — проблесковые маячки и оранжевые ливреи. С каждой стороны на авто будут красоваться флаги Великого Герцогства.

// <!-- [CDATA[//]] --> В полиции Люксембурга отмечают, что и прежде ставили на службу премиальные автомобили — это большие внедорожники Audi Q7 или BMW X5. Что касается Tesla, то эту модель выбрали из-за её силового агрегата — электрического двигателя.

В течение двух лет полицейские будут тестировать машины на пригодность к автономной службе и после этого дадут полный отчёт о целесообразности их дальнейшего приобретения и ежедневной эксплуатации.

Источник - Лайф


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...