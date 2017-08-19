Бывший генпрокурор Венесуэлы покинула страну и находится в Колумбии

В конце июня Верховный суд республики запретил ей выезжать из страны, заморозил счета и вызвал для дачи показаний.

Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас в настоящее время находится в Колумбии, сообщает радиостанция Caracol со ссылкой на миграционную службу страны.

— Луиса Ортега Диас прибыла в аэропорт Боготы частным рейсом. Госпожу Ортегу сопровождает муж, депутат Херман Феррер, — приводит сайт радиостанции заявление властей.

Напомним, разбирательство в отношении Диас началось по запросу депутата Национальной ассамблеи от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо. В конце июня текущего года венесуэльский Верховный суд запретил Диас выезжать из страны, заморозил её счета и вызвал для дачи показаний.

Позже депутат Конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо сообщил, что прокуратура под руководством Диас вела незаконную деятельность, и потребовал начать соответствующее расследование. После этого Диас сообщила об обысках, проведённых Национальной боливарианской разведслужбой.

Фото: © REUTERS/Ueslei Marcelino, источник - Лайф