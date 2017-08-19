В алматинском Ботаническом саду построят дополнительные оранжереи

Расширением исторического для мегаполиса сада, который был разбит 85 лет назад, займутся казахстанские и венгерские ученые.

Тысяча новых растений появится в алматинском Ботаническом саду, где построят дополнительные оранжереи и теплицы, передает телеканал «Хабар».

Расширением исторического для мегаполиса сада, который был разбит 85 лет назад, займутся казахстанские и венгерские ученые. Они заключили двусторонний договор в Алматы на Международной конференции ботаников, прибывших из 14-ти стран мира.

Генеральный директор «Института ботаники и фитоинтродукции» Комитета науки МОН РК Гульнара Ситпаева рассказала: «Наши исследования созвучны с программой Президента РК «Рухани жаңғыру». Мы говорим о модернизации общественного сознания. Здесь отмечаем модернизацию ботанических направлений, нашего сада, новое в системе обучения. Это подготовка молодых кадров».