Ученые пытаются разгадать тайну городища Кулан

У городища Кулан, расположенного в 100 километрах к востоку от Тараза, есть одна неразгаданная тайна. Здесь находились самый большой дворец в Центральной Азии и огромный храм огнепоклонников. Кто же восседал здесь на троне?

Некоторые исследователи считают, что столицей саков являлся Чирик-Рабат, расположенный в Приаралье. Однако городище Кулан было гораздо больше. Впервые оно упоминается в летописях V века нашей эры, но, как выяснилось, Кулан намного древнее. Дело в том, что здесь был найден… зороастрийский храм.

Пророк Заратустра проповедовал в V веке до нашей эры. По некоторым данным, он являлся выходцем из приуральских степей. Последователи зороастризма считали свет воплощением бога Ахура Мазды и почитали огонь. Новая религия широко распространилась на Востоке. Однако Александр Македонский, поклонявшийся своим богам, уничтожил зороастрийские религиозные тексты, изложенные на 12 тысячах отрезах из буйволовой кожи. После этого зороастризм резко сдал свои позиции. Впрочем, саки все-таки успели принять новое учение. К слову, традиция празднования Наурыза уходит своими корнями как раз в эпоху расцвета зороастризма. Это единственный из семи главных праздников огнепоклонников, который дошел до наших времен.

Город Кулан поражал своими размерами. Он занимал площадь более 10 квадратных километров и был окружен крепостной стеной. В центре города находился дворец площадью более трех тысяч квадратных метров. Недавно казахстанский блогер Олег Лобах выложил фотографии удивительных барельефов, найденных в Кулане. Мастерство древних камнерезов, украшавших городские здания растительным орнаментом, просто поражает. Также в городе были обнаружены терракотовые скульптуры, которые, возможно, изображают сакских царей.

В начале новой эры Кулан, так же как и Тараз, перешел от саков к тюркам. Именно здесь прервалась династия Ашина – гуннского князя, который был родоначальником всех тюркских каганов. В 740 году в Кулане был умерщвлен последний представитель древнего рода – царевич Синь, а власть в городе перешла к его убийце – Бага-Тархану.





Источник: Экспресс-К