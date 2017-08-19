В сентябре возле Земли пролетит гигантский астероид

Как сообщают астрономы, невооруженным глазом его невозможно увидеть, поэтому всем заинтересованным необходимо обзавестись телескопом.

В начале сентября возле Земли пролетит самый крупный из известных ученым астероид Флоренция. Диаметр космического тела равен 4,5 км.

Впервые Флоренцию обнаружили еще в 80-х годах прошлого столетия. Он пройдет мимо Земли на безопасном расстоянии, поэтому столкновения быть не должно, зато ученые смогут изучить его подробнее.

Около Земли довольно часто пролетают астероиды, но они настолько малы, что их появлению не придают никакого значения, а Флоренция вызвала неподдельный интерес у ученых всего мира.

Как сообщают астрономы, невооруженным глазом его невозможно увидеть, поэтому всем заинтересованным необходимо обзавестись телескопом.

Недавно NASA сообщало о новом астероиде, который летит к Земле, и его можно будет наблюдать в октябре этого года.

Источник: VistaNews