«Крыше» нефтяного ОПГ в Актобе грозит 7 лет колонии

Заместитель командира спецподразделения «Арлан» в суде просил прощения у жены и отца.

Закончились прения по громкому уголовному делу – нефтяному ОПГ под «крышей» спецподразделения «Арлан». По нему проходит пять человек, четверо из них сидят в следственном изоляторе, пятый - на свободе, пишет Timeskz.kz.

Одного из них судят за создание ОПГ, кражу нефти в особо крупных размерах и отмывание денег. Второго – за кражу нефти по подложным документам в особо крупных размерах. Третьего – за кражу в крупных размерах. Четвертого – за мошенничество. А самого замкомандира спецподразделения «Арлан» – за злоупотребление должностными полномочиями.

- Я хотел попросить прощения у жены, отца, - выступал в суде замкомандира спецподразделения «Арлан». - Передо мной стоял выбор – выбирать лживые показания, оставить себе свободу и любовь, но я выбрал честь. Прошу прощения у своих родных, что я поставил свою честь выше семейных интересов. Мои коллеги, командир подразделения – у нас было самое лучшее спецподразделение в стране. Я ни в чем не виноват. Прошу суд объективно вынести решение.

Предприниматель, которого судят за создание ОПГ, кражу и транспортировку нефти в особо крупных размерах, а также в отмывании денег, признается только в транспортировке нелегальных нефтепродуктов.

- Прокурор попросил для меня 11 лет колонии, - выступал бизнесмен в суде. - По статье 197 («Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения», - прим. авт.) можете дать мне хоть максимальный срок, но по другим я не виновен. За мною была слежка в течение полугода. Почему не покажут хотя бы одну фотографию меня с арлановцем? Я хотя бы знал тогда, за что буду сидеть. Где передача денег? Или аудиофиксация? Ничего этого нет, потому что этого не было. Я работал, трудился, теперь у меня «Лексус» заберут, «КамАЗы» тоже.

Оглашение приговора по нефтяному ОПГ и полицейскому ожидается в понедельник.