Предрасположенность к спорту зависит от длины пальцев

Мальчики-подростки, у которых безымянный палец длиннее указательного, лучше подходят для занятий спортом.

Новое исследование, проведенное доктором Грантом Томкинсоном из Университета Южной Австралии, показало, что разница в длине между указательным пальцем и безымянным является основным фактором предрасположенности человека к спортивному успеху.

Вместе со своим сыном Джорданом Томкинсоном, который в настоящее время учится в 11 классе в Sacred Heart School USA, профессор проанализировал соотношение цифр предрасположенности к спортивным навыкам.

Доктор выяснил, что мальчики-подростки, у которых безымянный палец длиннее указательного, лучше подходят для занятий спортом. Эта связь отражает долгосрочные преимущества пренатального тестостерона, особенностью которого является влияние на рост и развитие костно-мышечной системы, пишет VistaNews со ссылкой на журнал The Early Human Development.