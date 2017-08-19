Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Предрасположенность к спорту зависит от длины пальцев

19 августа 2017, 11:10

Мальчики-подростки, у которых безымянный палец длиннее указательного, лучше подходят для занятий спортом.

Новое исследование, проведенное доктором Грантом Томкинсоном из Университета Южной Австралии, показало, что разница в длине между указательным пальцем и безымянным является основным фактором предрасположенности человека к спортивному успеху.

Вместе со своим сыном Джорданом Томкинсоном, который в настоящее время учится в 11 классе в Sacred Heart School USA, профессор проанализировал соотношение цифр предрасположенности к спортивным навыкам.

Доктор выяснил, что мальчики-подростки, у которых безымянный палец длиннее указательного, лучше подходят для занятий спортом. Эта связь отражает долгосрочные преимущества пренатального тестостерона, особенностью которого является влияние на рост и развитие костно-мышечной системы, пишет VistaNews со ссылкой на журнал The Early Human Development.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...