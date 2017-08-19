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Цукерберг сообщил о двухмесячном отпуске в связи с рождением дочери

19 августа 2017, 10:40

- Я уверен, что, когда вернусь, мой офис ещё будет на месте, — добавил Цукерберг.

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что уйдёт в отпуск на два месяца в связи с рождением второго ребёнка, об этом он рассказал на своей странице в социальной сети, передает rt.

- Наша вторая дочь скоро появится на свет, и я планирую взять очередной двухмесячный отпуск, — заявил предприниматель.

Он отметил, что намерен провести один месяц с «женой Присциллой и дочерьми», а затем уделить им весь декабрь.

- Я уверен, что, когда вернусь, мой офис ещё будет на месте, — добавил Цукерберг.

В мае сообщалось, что Марк Цукерберг получил почётную учёную степень в Гарвардском университете через 12 лет после своего отчисления.


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