Стала известна причина смерти 17-летнего жителя Костанайской области

Близкие не верили в то, что он погиб в результате несчастного случая, ведь его нашли в одежде в котловане, где никто уже не купается много лет.

Костанайская областная прокуратура прокомментировала alau.kz факт гибели несовершенного жителя Костанайской области. Его тело обнаружили в котловане в Житикаринском районе.

Как показала проведенная судебно-медицинская экспертиза, причина смерти 17-летнего Андрея Калинкина — асфиксия при утоплении в воде.

«В настоящее время по настоящему уголовному делу назначена посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, производство которой поручено экспертам Костанайского филиала центра судебной медицины МЮ РК. Следователем, ведущим производство по уголовному делу, проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление истины по делу», — сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, Андрей Калинкин пропал 13 июля. Его тело обнаружено в котловане. Близкие не верили в то, что он погиб в результате несчастного случая, ведь его нашли в одежде в котловане, где никто уже не купается много лет.