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Нашелся пропавший певец Евгений Осин

19 августа 2017, 11:11

Артист Евгений Осин найден в клинике, его лечат от алкогольной зависимости

Исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" Евгений Осин помещен в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в волонтерской организации, занимавшейся поиском певца.

Ранее сообщалось, что популярный певец 80-х годов Евгений Осин объявлен в розыск по заявлению его семьи. В полиции факт поиска человека подтвердили, не сообщив имени разыскиваемого.

"Евгений Осин помещен в один из реабилитационных центров для лечения алкогольной зависимости по предложению друзей", — сказал собеседник РИА Новости.

Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня 52-летнего артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи Андрея Вознесенского.

По данным телеканала НТВ, у Евгения Осина, как признавался сам певец, была алкогольная зависимость и часто он попадал в неприятные истории. Так, в апреле квартиру артиста в Москве обокрали неизвестные собутыльники. А в прошлом году Осин с алкогольным отравлением оказался в реанимации.


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