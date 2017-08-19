Глава государства рекомендовал регионам перенять опыт Актюбинской области

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев доложил об исполнении поручений Президента по обеспечению социально-экономического развития и повышения благосостояния жителей региона.

В пятницу, 18 августа, Глава государства Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ. В нем приняли участие Председатель Сената, Премьер-Министр и его заместители, руководитель Администрации Президента и его заместители, акимы областей, г.Астана и Алматы и руководители центральных государственных органов.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев доложил об исполнении поручений Президента по обеспечению социально-экономического развития и повышения благосостояния жителей региона.

Так, в регионе обеспечены активный рост экономики и социальная стабильность. За 7 месяцев т.г. рост экономики составил не менее 4%, объем инвестиций - 130%. Объем промышленной продукции увеличен на 4,8%, в том числе обрабатывающей – 10,6%. Строительные работы увеличены на 106,4%, в эксплуатацию введено 278 тыс. кв. метров жилья или 112%.

В рамках модернизации предприятий с 30 крупными компаниями области подписан План мероприятий по модернизации и переобучению кадров. На сегодня модернизировано 10 предприятий на сумму 6 млрд. тенге.

Рост сельского хозяйства составил 103,7%, площади используемых орошаемых земель увеличены на 18% с 18,3 до 21,5 тыс. га, посевных земель - на 15%. В области успешно функционируют более 170 сельхозкооперативов, объединено 700 тыс. личных подсобных хозяйств.

В регионе в рамках государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса реализуется 71 проект стоимостью более 40 млрд. тенге.

В сфере образования открыто 15 дошкольных учреждений, до конца года планируется сдать еще не менее 50 детских садов, в результате чего охват дошкольным образованием составит 95%.Ввод в эксплуатацию 14 школ в этом году решит проблему двух аварийных и восьми трехсменных школ.

По программе «Нұрлы жол» создано 2 тысячи рабочих мест, строится 16 школ, ведется реконструкция и строительство 10 объектов тепло- и водоснабжения. По итогам года планируется освоить 100% от плана или 16,1 млрд. тенге.

Актюбинская область лидирует и по реализации жилищной программы «Нұрлы жер», в рамках которой в жилом массиве «Нұр Актобе» строится быстровозводимое кредитное жилье. Так, в 2017 году планируется сдать 150 малоэтажных и индивидуальных домов общей площадью 100 тыс. кв. метров, что позволит обеспечить жильем 1 000 семей.

В сфере здравоохранения создан медицинский кластер на базе «Aktobe Medical Centre», в центрах которого проведены более 15 тысяч операций, из них более 400 - высокотехнологичных.

Всего в этом году создано 9,8 тыс. рабочих мест, что позволило удержать безработицу на уровне 4,8%.

В ходе обсуждения доклада акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева Глава государства порекомендовал присутствующим главам областей перенять опыт региона в осуществлении ряда социальных и экономических проектов.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Марат Тажин отметил положительный опыт региона по реализации программы «Туған жер».

- В Актобе развито социальное меценатство и впервые создан полный список всего бизнеса, который когда-либо вышел с региона от Канады до Австралии. Создали электронный список, вышли на контакты с ними и пошло прямое финансирование целевых объектов социальной сферы. Это большое дело, - почеркнул Марат Тажин.

Информационный центр «Актобе акпарат» по материалам www.akorda.kz и Агентства «Хабар».