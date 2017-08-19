В Сиднее автомобиль въехал в толпу пешеходов
По предварительным данным, в результате наезда пострадало семь человек. На месте аварии работают сотрудники полиции.
В австралийском Сиднее автомобиль въехал в толпу пешеходов, после чего влетел в витрину магазина. В результате инцидента травмы получили не менее семи человек.
В настоящее время полицейские оцепили район ДТП.
По неподтверждённой информации, водитель имеет проблемы со здоровьем, из-за чего, возможно, и случилась авария.
Breaking news. Major incident at Chatswood. Up to 10 people struck by a car in pedestrian mall pic.twitter.com/0XQmLYwvFt— The Media Circus (@MediaCircus123) 19 августа 2017 г.
Источник: Лайф
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