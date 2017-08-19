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В Сиднее автомобиль въехал в толпу пешеходов

19 августа 2017, 12:59

По предварительным данным, в результате наезда пострадало семь человек. На месте аварии работают сотрудники полиции.

В австралийском Сиднее автомобиль въехал в толпу пешеходов, после чего влетел в витрину магазина. В результате инцидента травмы получили не менее семи человек.

В настоящее время полицейские оцепили район ДТП.

По неподтверждённой информации, водитель имеет проблемы со здоровьем, из-за чего, возможно, и случилась авария.

Источник: Лайф


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