В Сиднее автомобиль въехал в толпу пешеходов

В австралийском Сиднее автомобиль въехал в толпу пешеходов, после чего влетел в витрину магазина. В результате инцидента травмы получили не менее семи человек.

В настоящее время полицейские оцепили район ДТП.

По неподтверждённой информации, водитель имеет проблемы со здоровьем, из-за чего, возможно, и случилась авария.

Breaking news. Major incident at Chatswood. Up to 10 people struck by a car in pedestrian mall pic.twitter.com/0XQmLYwvFt