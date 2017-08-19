Обувь, выпускаемую в Шымкенте, будут экспортировать в Россию

Кроме того, в продукции цеха заинтересованы предприниматели из Астаны и Актобе, которые также планируют в своих городах открыть магазины «Заря».

На сегодняшний день растет спрос на обувь, выпущенную в Шымкенте. Продукцию выпускают под логотипом «Сделано в Казахстане» и шьют из натуральной и крокодиловой кожи. Цех по пошиву и производству обуви под торговой маркой «Заря» выпускает 27 видов зимней, летней и спортивной обуви как для мужчин, так и для женщин, и детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.





Стоит отметить, что в данном цехе в настоящее время производят 180 моделей современной обуви. Предприниматель отмечает, что выпускаемая ими обувь ничем не хуже продукции иностранных производителей. Клиент, сделавший один раз покупку, становится постоянным, потому как продукция характеризуется высоким качеством и не имеет неприятного запаха. На предприятии, занимающемся выпуском отечественной обуви, используют сырье Шымкентского каракулевого завода, а также из Алматы и Семея.





Руководитель завода провел переговоры с российскими предпринимателями и планирует наладить отправку своей продукции на экспорт. Если соглашение даст положительные результаты, то предприниматели из России будут закупать более 1000 пар обуви в месяц. Кроме того, в продукции цеха заинтересованы предприниматели из Астаны и Актобе, которые также планируют в своих городах открыть магазины «Заря».





На сегодня цех выпускает 30-40 пар обуви, которую поставляют на рынки Жамбылской, Кызылординской областей и города Алматы.

Следует подчеркнуть, что обувь реализуют по доступной цене. К примеру, цена на мужскую обувь варьируется в пределах от 5 до 10 тыс. тенге, на женскую обувь в пределах от 5 до 15 тыс. тенге, а детскую обувь можно приобрести за 4000-8000 тенге.