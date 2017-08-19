Эрос Рамазотти исполнил песню с полицейским в Астане

Итальянский певец Эрос Рамазотти исполнил композицию Piu Che Puoi вместе с полицейским в Астане. Соответствующую видеозапись Рамазотти разместил на своей странице в "Инстаграме".

Как сообщают местные СМИ, знаменитый певец прогуливался по Астане и подошёл к полицейскому. Он объяснил сотруднику правопорядка, что записывает видео для "Инстаграма", и начал напевать песню. Правоохранитель не растерялся и, хоть и застенчиво, но начал подпевать Рамазотти, а затем быстро отошёл.

Знаменитый итальянец спросил полицейского, знает ли тот песню, на что молодой мужчина ответил: "Yes, yes! Chao!"