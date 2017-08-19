Лжепредпринимательство

Талгат Токбулатов

Председатель

специализированного межрайонного

экономического суда

Карагандинской области

В период экономического кризиса, спада поступлений налоговых отчислений остро встает вопрос пополнения бюджета. Активизировалась работа государственных органов по выявлению и пресечению различных форм уклонения от уплаты налогов в рамках как уголовного, так и гражданского судопроизводств.

В целом и государственные органы и предприниматели единодушны во мнении о необходимости борьбы с лицами, уклоняющимися от уплаты налогов, так как последние получают необоснованные преференции в виде снижения производственных издержек в то время как добросовестные предприниматели вынуждены развивать производство в условиях неконкурентной финансовой нагрузки. Учитывая, что подобные споры по конкретным делам разрешаются в суде и самим судом наработана определенная практика, хотелось бы осветить суть проблемы с точки зрения судебной практики.

Гражданское судопроизводство по искам об отмене госрегистрации юридического лица, признании сделок недействительными, обжаловании уведомлении налоговых органов и другим тесно связано с уголовным судопроизводством о преступлениях о лжепредпринимательстве. При этом в силу требовании ст. 127 УПК, 76 ГПК РК основным является именно уголовное судопроизводство. Однако, к сожалению, органы уголовного преследования явно не дорабатывали, чем создали проблемы для фискальных органов и бизнеса. Доводы следственных органов о неустановлении лиц, совершивших уголовное правонарушение сомнительны.

В производстве судов имеются многочисленные дела по искам об отмене государственной регистрации (перерегистрации) по мотивам не причастности лица, на которое произведена регистрация (перерегистрация) ТОО, к его созданию. В обоснование доводов истец (госорган) приводит показания руководителей и учредителей юридических лиц, данных ими в досудебном расследовании, о регистрации ими предприятия за денежное вознаграждение от неизвестных лиц. Отрицания «учредителями» своего отношения к лжепредприятию органами уголовного преследования не подвергались сомнению, их показания не анализировались в совокупности с другими доказательствами, в результате чего приходили к спорному выводу об отсутствии в действиях таких лиц состава уголовного правонарушения.

Для полного понимания спорности выводов органов уголовного преследования необходимо детализировать понятие «создание юридического лица», разбить ее на составные части.

Процесс создания юридических лиц включает в себя несколько стадий:

- подготовительная

- непосредственная регистрация в органах юстиции

- регистрация как плательщика НДС в налоговых органах

- изготовление печати

- постановка на учет в органах статистики

- открытие расчетного счета

Подготовительная стадия представляет собой подготовку необходимых документов для регистрации предприятия, в том числе устава. В анализируемых случаях «учредитель» непосредственно у нотариуса выписывает доверенность на конкретных лиц на осуществление ими непосредственных действии по регистрации предприятия. Необходимо отметить, что устав и доверенность подписывается самим учредителем добровольно и осознано.

Для регистрации предприятия в органах юстиции достаточна электронная цифровая подпись руководителя (учредителя) регистрируемого предприятия и вроде здесь анализировать нечего. Однако упускается из виду, что получение ЭЦП тоже процесс, который требует непосредственного участия руководителя (учредителя) регистрируемого предприятия хотя бы путем проставления подписей в тех или иных документах.

Регистрация в фискальных органах вовсе протекает явочным способом.

Другие стадии также требуют активного участия «учредителя».

С учетом объема совершенных действий «учредителя», направленных на регистрацию юридического лица, их осознанность и целенаправленность считаем, что у органов уголовного преследования достаточно основании для привлечения к уголовной ответственности лиц, на которых зарегистрированы юридические лица. Наше мнение полностью согласовывалось с требованием п. 13 НП ВС РК «О некоторых вопросах применения законодательства о лжепредпринимательстве» гласящего что, в случаях, когда все действия по регистрации лжепредприятия совершил руководитель, которого склонили к этому участники, его действия следует квалифицировать как исполнителя. В зависимости от достигнутой договоренности и совершенных действий иные лица могут быть признаны соисполнителями или пособниками.

В настоящее время мы пересмотрели судебную практику по рассмотрению исков об отмене регистрации юридического лица по мотивам непричастности руководителя к его созданию при вышеизложенных обстоятельствах и пришли к выводу о необходимости отказа в удовлетворении подобных исков. Наше мнение встретило неодобрение и возражение со стороны фискальных органов и прокуратуры. Основанием возражений является ущемление интересов государства в части поступлении налогов. Мы полностью приветствуем заинтересованность государственных органов направленную на защиту бюджета страны. Суды также понимают, что подобные предприятия не создавались для предпринимательской деятельности. Это так называемые «обнальные фирмы», основная деятельность которых - пособничество в уклонении от уплаты налогов. Однако, суды должны стоять на твердой позиции - борьба с нарушением законности не должна вестись путем встречного игнорирования закона.

Хотелось бы остановиться на последствиях удовлетворения анализируемых исков, исходя из конкретных судебных дел.

Некий гражданин А. создал одноименное предприятие и занялся предпринимательской деятельностью. Через несколько лет предприятие было продано гражданину Б., который, как выяснилось позже, руководство предприятием не вел, сделок от его имени не осуществлял, налоговых отчетов не сдавал. Перед продажей предприятия А. полностью произвел расчеты по налогам и фискальные органы официально подтвердили отсутствие налоговой задолженности. Период регистрации предприятия за Б. ознаменовался массовыми нарушениями налогового законодательства и значительной задолженностью перед государством. Решением суда перерегистрация предприятия за Б. отменена. Согласно подзаконным актам регистрация предприятия восстановлена за А.. Таким образом, гражданин А. стал должником по налогам перед государством. При этом налоговый орган подтверждает, что задолженность по налогам у предприятия образовалась именно в период ее регистрации за Б..

С целью защиты прав и законных интересов добросовестных предпринимателей в суде внедрена практика оценки каждой сделки, являющейся основанием для снижения налогового бремени, в отдельности. То есть судебная практика была направлена точечно. Практика базируется на требовании ст. 115 Налогового кодекса. Данная практика нами внедрялась задолго до серьезного обсуждения декриминализации деяния предусмотренного ст. 215 УК РК, предусматривающей наказание за лжепредпринимательство.

Внедряя данную практику, мы исходили из следующих обстоятельств.

Уголовное преследование лиц занимающихся лжепредпринимательством не велось на должном уровне. Возбужденные дела годами не заканчивались, в том числе, по вышеперечисленным надуманным обстоятельствам. По редким делам, оконченными вынесением обвинительных приговоров, суды гражданской юрисдикции законодательно не могли брать в основу своего решения данные приговора вследствие окончания их процессуальными соглашениями либо отсутствия дачи правового анализа гражданско-правовых сделок, расходы по которым не подлежали вычету из налогооблагаемого дохода.

Таким образом, защита интересов государства в сфере налогообложения и предпринимателей на честную конкуренцию оставалась слабо реализованной. Либо наоборот всех контрагентов лжепредпринимателей без четкой и детальной оценки привлекали к гражданско-правовой ответственности за снижение налогооблагаемого дохода. Последним нарушались права честных предпринимателей, а также интересы государства на построение правового государства.

Получалась парадоксальная ситуация - с одной стороны был приговор, формально гласящий о необоснованном снижении налогооблагаемого дохода, с другой стороны требования Налогового кодекса, изложенные в ст. 115 о сборе доказательств, оставались не реализованными.

Декриминализация лжепредпринимательства должно устранить эту проблему. Сама статья была «нерабочая», резкое увеличение возбужденных дел по признакам лжепредпринимательства лишь статистика. Практика по нашим делам ставит под сомнение доклады о значительном увеличении поступлении бюджет в результате уголовного преследования по фактам лжепредпринимательства. Для полного понимания ситуации необходимо эти доклады разбить на составляющие. Первое, сколько состоялось обвинительных приговоров, размер реально возмещенного государству ущерба именно по этим делам. Второе, каков процент восстановления интересов государства в рамках гражданского судопроизводства, каков процент исполнения этих решении. Третье, сколько контрагентов после предъявления претензии по налогообложению ушли на процедуру банкротства либо реабилитации. Озвучиваемые в рамках досудебного разбирательства как по уголовным, так и по гражданским делам суммы ущерба являются опять таки лишь красивой статистикой.

Нельзя сбрасывать со счетов проблему правовой незащищенности контрагентов лжепредпринимателей. В рамках уголовного судопроизводства они не могут быть признаны стороной по делу, так как не могут выступать в качестве обвиняемых, потерпевших и так далее. При этом именно их интересы затрагиваются, а они лишены права судебной защиты на законодательном уровне. Говорить о судебной защите в рамках гражданского судопроизводства также не приходится, так как уже имеется приговор, имеющий преюдициальное значение.

Соизмеряя на весах интересы государства с одной стороны и интересы предпринимателей с другой стороны, которые, казалось, диаметрально противоположены, мы решили, что есть точка соприкосновения. И государство и предприниматели заинтересованы разрешить возникший между ними правовой спор именно правовым путем, а не компанейшиной.

Выходов было несколько. Первое, обжалование уведомлении налоговых служб. Судопроизводство по этой категории дел изначально ставит стороны в неравное положение, что признано на законодательном уровне. Второе, предоставление государственным органам возможности оспаривания сделок.

Второе мы предпочли более приемлемым - стороны законодательно уравнены, дается правовая оценка каждой сделка на предмет ее юридической и экономической составляющих. Не скажу, что практика была встречена с воодушевлением. Более того, имелись диаметрально противоположенные мнения в судейской среде о практике их рассмотрения подобных дел. К сожалению наши судьи также не своевременно соориентировались - одни пошли по пути коллег с большим опытом, другие по пути свежего взгляда на проблему. В результате поиска правильного пути качество отправления правосудия резко ухудшилось, сама она не была единообразной. Однако судебные акты Высшей судебной инстанции расставило все по местам, поддержав свежий взгляд на проблему.

Резюмируя, хочу сказать, что наше государство новыми изменениями в уголовное законодательство отходит от карательной правовой политики, все более уверенно и смело переходя на восстановительную. Вышеизложенные проблемы прямо указывают о неэффективности уголовного преследования, одновременно подтверждая значимость гражданского судопроизводства для равной защиты интересов государства и предпринимателей.