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Виновник крупного ДТП в Алматы сбежал после аварии

19 августа 2017, 13:59

Пострадали два человека.

В ночь на субботу, 19 августа, в Алматы произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в Жанажоле. Автомобиль Daewoo Nexia двигался в восточном направлении, он собирался совершать левый поворот на «Дархан». Водитель притормозил перед поворотом, пропуская движущиеся по встречной полосе машины. В этот момент сзади в него врезался Mitsubishi Carisma, ехавший на высокой скорости.

От удара автомобиль Daewoo отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в Lada Largus.

В результате аварии пострадали водители Daewoo и Lada.

Водитель Mitsubishi по неизвестной причине скрылся с места происшествия.



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