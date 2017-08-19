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Бдительные сотрудники ДПП нашли наркотики у виновника аварии в Алматы

19 августа 2017, 14:23

Мужчина за рулем Mercedes настаивал на том, что вез наркотики другу.

В субботу, 19 августа, в Алматы произошла авария. Прибывшие на место сотрудники дорожно-патрульной полиции обнаружили у одного из участников ДТП наркотические вещества, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Mazda 626 двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении по крайнему правому ряду. Между улицами Момышулы и Яссауи водитель собрался свернуть на обочину, чтобы заехать на вулканизацию. Когда автомобиль начал поворачивать, тут же получил мощный удар в бок.

Выяснилось, что в тот момент, когда Mazda начала поворачивать, по автобусной полосе двигался Mercedes. Водитель увидел перед собой Mazda и резко вильнул рулем, чтобы уйти от столкновения. Немецкая иномарка ударила Mazda, залетела на тротуар, проехала какое-то расстояние и снова вернулась на дорогу, где опять прижалась к Mazda, которую тем временем из-за первого мощного удара отнесло вперед более чем на 10 метров.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал четырехлетний ребенок, племянник водителя Mazda, он сидел на заднем сиденье. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали малыша в больницу.

Тем временем на место также был вызван экипаж дорожно-патрульной полиции. Прибывшие сотрудники «Буран 116» обратили внимание на неадекватное поведение водителя Mercedes: мужчина сильно нервничал, взгляд у него «плыл». В ответ на просьбу полицейских предоставить документы он заявил, что забыл всё дома, но скоро ему привезут. Бдительные стражи порядка попросили водителя вывернуть карманы. Так и были обнаружены вещества химического происхождения, предположительно, наркотического назначения. По предварительной версии, это трамадол.

Сам водитель признался, что таблетки – наркотические вещества, но отрицал факт употребления. Мужчина настаивал на том, что вез их другу. Ему предстоит пройти экспертизу на наличие алкоголя и наркотических веществ в крови.



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