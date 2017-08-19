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Полиция расследует нападение в Турку как теракт

19 августа 2017, 14:33

Подозреваемый, которого ранили в ногу, и еще пять человек задержаны.

Полицейские расследуют нападение с ножом в пятницу в финском городе Турку как теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную радиокомпанию Yle.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на прохожих в Турку. Полиция сообщила о двух погибших и восьми пострадавших. Подозреваемый, которого ранили в ногу, и еще пять человек задержаны.

По данным агентства Рейтер, нападавшим оказался 18-летний гражданин Марокко.

После произошедшего полиция Финляндии усилила меры безопасности по всей стране, полицейские увеличили патрули и начали более тщательное наблюдение. Повысили меры безопасности в столичном аэропорту и на железнодорожных вокзалах.

Инцидент произошел на фоне череды терактов в Испании. Там после наезда фургонов на пешеходов в Барселоне и Камбрильсе задержаны четыре человека: три марокканца и выходец из Мелильи, испанского анклава в Марокко. Жертвами терактов, по официальным данным, стали 14 человек, 130 пострадали.

Фото © AFP 2017 / Roni Lehti / Lehtikuva


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