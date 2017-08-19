Курочки в безопасности. Шотландка одела домашних птиц в светоотражающие жилеты

Таким образом женщина хотела уберечь их на дороге и заодно прорекламировать свой отель.

Луиза Леннокс из Блэргори энд Ратрей решила необычным образом прорекламировать свою гостиницу. Как сообщает The Metro, женщина одела своих 14 курочек в светоотражающие жилеты, на которых разместила информацию об отеле и свой номер.

Таким образом Луиза также обезопасила домашних птиц, которые то и дело сбегают из сада.

— Я подумала, что это будет весело и защитит моих курочек, поэтому я и надела на них жилеты, — рассказала хозяйка.



