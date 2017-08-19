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Установлена личность исполнителя теракта в Финляндии

19 августа 2017, 15:22

В преступлении подозревается 18-летний марокканец.

Финская полиция установила личность напавшего на прохожих в городе Турку. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В преступлении подозревается 18-летний марокканец. В правоохранительных органах отметили, что нападение, в результате которого два человека погибли и еще десять пострадали, квалифицировано как теракт.

Также стражи порядка уточнили, что оба погибших — граждане Финляндии, однако среди пострадавших есть шведы и итальянцы.

Ранее в тот же день стало известно о возросшем числе пострадавших. Три человека находятся в критическом состоянии.

18 августа на прохожих в Турку напал неизвестный с ножом. Полиция открыла огонь по нападавшему и ранила его в ногу, затем он был задержан. Очевидцы рассказывают, что слышали один или несколько выстрелов.

Турку — портовый город на юго-западе Финляндии. В нем проживают порядка 180 тысяч человек.


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