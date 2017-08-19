Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назарбаев посетил предприятия в Кокшетау

19 августа 2017, 15:29

Главе государства отчитались об уборочной кампании и развитии АО «Кокшетауминводы».

В субботу, 19 августа, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил АО «Кокшетауминводы» и хозяйство ТОО «Умай жер», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства ознакомился с состоянием пшеничных полей и деятельностью аграрного предприятия, специализирующегося на производстве и реализации продукции растениеводства.

Нурсултану Назарбаеву было доложено о предстоящей уборочной кампании и готовности к ней сельскохозяйственной техники.

В ходе визита Президент Казахстана провел беседу с аграриями области и поинтересовался текущим состоянием дел в сельском хозяйстве.

Во время беседы аграрии рассказали Нурсултану Назарбаеву об оказываемой им государством поддержке в рамках принятой программы развития АПК.

Кроме того, Глава государства обсудил с сельхозпроизводителями вопросы субсидирования сельского хозяйства, развития экспорта аграрной продукции, а также процесс технологической модернизации хозяйств.

Также Глава государства посетил предприятие, занимающееся производством минеральной воды - АО «Кокшетауминводы».

В ходе посещения Нурсултан Назарбаев был проинформирован об экономических показателях работы предприятия, в том числе производительности, количестве созданных рабочих мест, объёме привлеченных инвестиций.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...