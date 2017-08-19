Сближение огромного астероида с Землей показали на видео
19 августа 2017, 16:05
Следующее его сближение с нашей планетой произойдет через 500 лет.
Самый крупный астероид со времен начала систематических наблюдений NASA приблизится к нашей планете 1 сентября, передает Росбалт.
Объект, названный Флоренс, не представляет опасности для Земли, уверяют в американском ведомстве.
Астероид диаметром около 4,5 км пролетит на расстоянии в 7 млн км от Земли.
Следующее его сближение с нашей планетой произойдет через 500 лет.
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