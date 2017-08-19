Сближение огромного астероида с Землей показали на видео

Следующее его сближение с нашей планетой произойдет через 500 лет.

Самый крупный астероид со времен начала систематических наблюдений NASA приблизится к нашей планете 1 сентября , передает , передает Росбалт





Объект, названный Флоренс, не представляет опасности для Земли, уверяют в американском ведомстве.





Астероид диаметром около 4,5 км пролетит на расстоянии в 7 млн км от Земли.





Следующее его сближение с нашей планетой произойдет через 500 лет.











