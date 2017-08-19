Глава МИД Афганистана подтвердил участие Президента М.Гани в предстоящем Саммита ОИС
19 августа 2017, 16:10
С.Раббани выразил признательность за неизменную поддержку, которую оказывает Казахстан правительству Афганистана.
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с Министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани, который прибыл в Астану в составе представительной делегации под руководством главы исполнительной власти Абдуллы Абдуллы для участия в открытии Национального дня Афганистана на «ЭКСПО-2017», сообщает пресс-служба МИД РК,
Главы внешнеполитических ведомств обсудили основные вопросы как двусторонней, так и международной повестки дня. В частности, собеседники подтвердили свою приверженность достижению стабильности и безопасности в Афганистане путем активного вовлечения страны в экономическую интеграцию со странами региона.
К.Абдрахманов также ознакомил афганского коллегу с планируемой Казахстаном работой в рамках членства в Совете Безопасности ООН в январе 2018 года.
С.Раббани выразил признательность за неизменную поддержку, которую оказывает Казахстан правительству Афганистана по ряду важных вопросов, особо подчеркнув результативность казахстанской инициативы по предоставлению грантов афганским студентам на обучение мирным профессиям. Проявлена заинтересованность в продолжении образовательной программы.
Отмечая важность и своевременность инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по продвижению первого в истории исламских стран Саммита ОИС по науке и технологиям в сентябре этого года в Астане, афганский министр подтвердил участие Президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани в предстоящем мероприятии.
Фото: пресс-службы МИД
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