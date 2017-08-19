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Демограф предложил Путину перенести столицу за Урал

19 августа 2017, 16:37

Демограф полагает, что необходимо отходить от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию всей страны.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект «Доктрины размосквичивания», в котором предложил перенести столицу страны за Урал. Об этом сообщает RT.

Демограф полагает, что необходимо отходить от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию всей страны.

Крупнов пишет, что Россия «гиперцентрализирована»: Московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения». Кроме того, национальное развитие акцентировано лишь на 15–25 российских мегаполисах, в которых проживает свыше 50 процентов россиян. Специалист отмечает, что россияне живут в 7-10 раз «скученнее, теснее и этажнее, чем англичане и немцы».

«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания», — прогнозирует эксперт.

Такое положение может привести к потере Россией своих геополитических преимуществ. Россия также может утратить суверенитет над удаленными от больших городов территориями, уверен Крупнов.

Фото: www.glavny.tv

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