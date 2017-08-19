Автомобиль влетел в людей в торговом центре близ австралийского Сиднея, ранены 6 человек
19 августа 2017, 16:49
Среди раненных грудной ребенок.
В пригороде крупнейшего в Австралии города Сиднея машина протаранила торговый центр. Есть пострадавшие, сообщает Росбалт.
Актом терроризма, по предварительным данным, инцидент не является. Скорее всего, водитель не справился с управлением, передает канал ABC.
При наезде ранены шесть человек, включая грудного ребенка.
Фото: ntv.ru
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