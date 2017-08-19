Е.Нигметолла по прозвищу "Казахский воин" завоевал титул WBA Asian

19 августа 2017, 17:04

Ельхат во втором раунде нокаутировал Кайонсака Потанга (до боя: 25-16, 9КО) из Таиланда.

В китайском городе Цзинань прошёл вечер профи-бокса, главным событием которого стал титульный бой "Казахского воина" Ельхата Нигметоллы (до боя: 9-0-1, 1КО), сообщает «Профи Бокс Казахстана».

В поединке за пояс чемпиона Азии по версии WBO в легчайшем весе (до 118 фунтов - 53,5 кг) Ельхат во втором раунде нокаутировал Кайонсака Потанга (до боя: 25-16, 9КО) из Таиланда.

Добавим, что Ельхат Нигметолла по прозвищу "Казахский воин" является земляком известного отечественного боксера Каната "Казах" Ислама. Оба спортсмена родились в Алтае, в Иле-Казахском автономном округе Синьцзянской провинции.

Фото: vk.com/kazproboxing

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