Е.Нигметолла по прозвищу "Казахский воин" завоевал титул WBA Asian
19 августа 2017, 17:04
Ельхат во втором раунде нокаутировал Кайонсака Потанга (до боя: 25-16, 9КО) из Таиланда.
В китайском городе Цзинань прошёл вечер профи-бокса, главным событием которого стал титульный бой "Казахского воина" Ельхата Нигметоллы (до боя: 9-0-1, 1КО), сообщает «Профи Бокс Казахстана».
В поединке за пояс чемпиона Азии по версии WBO в легчайшем весе (до 118 фунтов - 53,5 кг) Ельхат во втором раунде нокаутировал Кайонсака Потанга (до боя: 25-16, 9КО) из Таиланда.
Добавим, что Ельхат Нигметолла по прозвищу "Казахский воин" является земляком известного отечественного боксера Каната "Казах" Ислама. Оба спортсмена родились в Алтае, в Иле-Казахском автономном округе Синьцзянской провинции.
Фото: vk.com/kazproboxing
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