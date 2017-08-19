Москва прощается с Верой Глаголевой

В Центральном доме кинематографистов на Васильевской улице в Москве проходит прощание с Верой Глаголевой. Актриса, режиссер, народная артистка России умерла 16 августа в клинике в Германии. После гражданской панихиды процессия отправится на Троекуровское кладбище , сообщает "Россия 24".





Вера Глаголева не имела профессионального актерского образования, но с первой же кинороли ее ждал успех и любовь зрителей. Критики писали, что амплуа Глаголевой — "хрупкие, возвышенные и поэтичные, но вместе с тем духовно сильные и самостоятельные женщины". На ее счету около 50 образов.





Выступала Глаголева и как режиссер, сценарист и продюсер. Ее фильмы были отмечены наградами на различных фестивалях.



