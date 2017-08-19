Рождение «чужого»: спортсмен снял на видео жуткую судорогу в ноге
19 августа 2017, 17:24
В Сети также шутят, что мужчина превращается в Халка.
Спортсмен из американского города Ла Пуэнт, штат Калифорния, снял на видео жуткую судорогу в своей ноге. Автор ролика Энджел Бермудес опубликовал его в Facebook, пояснив, что приступ боли в ноге случился после занятий спортом, передает сайт НТВ.Ru.
Ролик вызвал бурное обсуждение среди подписчиков, видео посмотрели более 20 миллионов раз. На кадрах видно, как шевелятся мышцы под кожей. Пользователи соцсети предположили, что в ноге у американца поселился пришелец, и шутили, что мужчина превращается в Халка.
Также спортсмену советовали делать растяжку после тренировки и не забывать пить воду.
Фото и видео: НТВ
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