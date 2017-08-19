В Австрии погибли двое участников фестиваля в результате обрушения шатра

Десять человек находятся в критическом состоянии в больницах.

На пивном фестивале в Австрии два человека погибли, еще около 50 пострадали в результате обрушения шатра. ЧП произошло в австрийской коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде , пишет , пишет Росбалт со ссылкой на Kurier.





По данным ТАСС, погибшими оказались 28-летний местный житель и 19-летняя студентка из Румынии. Отмечается также, что десять человек находятся в критическом состоянии. Все они были доставлены в местные больницы.





Трагедия произошла в ночь на 19 августа. В регионе поднялся ураганный ветер, он полностью разрушил фестивальное помещение, разметав внутреннее убранство.





Фото: mignews.com



