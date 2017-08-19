Главный подозреваемый в организации теракта в Барселоне находится на свободе

Новая версия состоит в том, что на людей наехал 22-летний Абуякуб. Ему удалось замести следы.

Полиция Испании разыскивает уроженца Марокко Юнеса Абуякуба, считая его ключевым подозреваемым в организации теракта в каталонской столице Барселоне , передает , передает Росбалт





Правоохранительные органы ранее предполагали, что наезд на пешеходов в центре Барселоны совершил 17-летний Мусса Укабир. Однако глава правоохранительных органов Каталонии Хосеп Луис Траперо вечером в пятницу заявил, что эта версия «менее вероятная», чем считалось ранее.





Новая версия состоит в том, что на людей наехал 22-летний Абуякуб. Ему удалось замести следы.





С Абуякубом в террористическую ячейку входили 12 человек, передает EFE.





Ранее предполагалось, что Абуякуба застрелили полицейские, предотвращавшие теракт в городе Камбрильс.





По информации газеты Vangardia, в больницах после атаки остаются 54 из более чем сотни пострадавших.





17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне, погибли 15 человек.



