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Главный подозреваемый в организации теракта в Барселоне находится на свободе

19 августа 2017, 18:10

Новая версия состоит в том, что на людей наехал 22-летний Абуякуб. Ему удалось замести следы.

Полиция Испании разыскивает уроженца Марокко Юнеса Абуякуба, считая его ключевым подозреваемым в организации теракта в каталонской столице Барселоне, передает Росбалт.

Правоохранительные органы ранее предполагали, что наезд на пешеходов в центре Барселоны совершил 17-летний Мусса Укабир. Однако глава правоохранительных органов Каталонии Хосеп Луис Траперо вечером в пятницу заявил, что эта версия «менее вероятная», чем считалось ранее.

Новая версия состоит в том, что на людей наехал 22-летний Абуякуб. Ему удалось замести следы.

С Абуякубом в террористическую ячейку входили 12 человек, передает EFE.

Ранее предполагалось, что Абуякуба застрелили полицейские, предотвращавшие теракт в городе Камбрильс.

По информации газеты Vangardia, в больницах после атаки остаются 54 из более чем сотни пострадавших.

17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне, погибли 15 человек.

Фото: Sputnik Казахстан

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