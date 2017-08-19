Полицейские задержали подозреваемого в вооруженном нападении жителя Мангистау
19 августа 2017, 19:06
Совершивший разбой мужчина пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан по горячим следам.
Сотрудниками управления криминальной полиции города Актау задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на прохожего, сообщает Tumba.kz со ссылкой на ДВД Мангистауской области.
По данным ведомства, происшествие случилось сегодня, 19 августа в 11 микрорайоне областного центра. Совершивший разбой мужчина пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан оперативниками уголовного розыска по горячим следам.
- У подозреваемого, а это местный житель 1986 года рождения, изъяты черная маска, обрез и другие вещественные доказательства. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 192 УК РК, ведется досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД.
Фото: tumba.kz
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