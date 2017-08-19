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Н.Назарбаев открыл гольф-клуб "Бурабай" в Щучинске

19 августа 2017, 19:22

Мы хотим развивать Бурабай как одно из перспективных туристических направлений Казахстана, - сказал президент.

Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии гольф-клуба "Бурабай", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Выступая на открытии гольф-клуба, глава государства поздравил всех с открытием нового спортивного объекта и отметил важность реализации туристического потенциала региона.

Президент Казахстана подчеркнул, что осуществление этого проекта послужит дальнейшей привлекательности курортной зоны и увеличению притока отечественных и зарубежных туристов.

- Мы хотим развивать Бурабай как одно из перспективных туристических направлений Казахстана. Это делается для привлечения туристов и любителей спорта в этот регион, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Фото: пресс-службы Акорды.



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