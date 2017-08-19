В сирийской Латакии произошёл взрыв
19 августа 2017, 19:26
Отмечается, что произошедшее не является терактом.
В сирийском городе Латакия произошёл взрыв, в результате чего погибли два человека, ещё один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Службе безопасности Сирии.
«Заминированная машина не взрывалась в Латакии. Сработала граната у одного из граждан (в районе Дахия). Погибли он и ещё один человек. Один гражданин получил ранения», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что произошедшее не является терактом.
Ранее в СМИ появилась информация о заминированном автомобиле и возможном теракте в Латакии.
В середине июля сообщалось о взрыве в Латакии, который, предположительно, осуществили террористы.
Фото: salamnews.org
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