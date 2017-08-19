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В сирийской Латакии произошёл взрыв

19 августа 2017, 19:26

Отмечается, что произошедшее не является терактом.

В сирийском городе Латакия произошёл взрыв, в результате чего погибли два человека, ещё один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Службе безопасности Сирии.

«Заминированная машина не взрывалась в Латакии. Сработала граната у одного из граждан (в районе Дахия). Погибли он и ещё один человек. Один гражданин получил ранения», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что произошедшее не является терактом.

Ранее в СМИ появилась информация о заминированном автомобиле и возможном теракте в Латакии.

В середине июля сообщалось о взрыве в Латакии, который, предположительно, осуществили террористы.

Фото: salamnews.org

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