Группировка ИГ* взяла ответственность за нападение в Сургуте

Агентство Рейтер сообщает, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в России

Рейтер ссылается на подконтрольное ИГ* агентство "Амак".





В субботу около полудня в центре Сургута мужчина в маске ранил ножом семь человек, четверо их них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелила полиция, когда он оказал сопротивление при задержании. По предварительным данным, это молодой человек 1994 года рождения.





Правоохранители проверяют информацию о том, что у него было психическое заболевание.

Мэр города Вадим Шувалов обратился к жителям Сургута с призывом соблюдать спокойствие и не делать скоропалительных выводов. Он заверил, что полиция держит ситуацию под контролем.





Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль.





* "Исламское государство" (ИГ) — запрещенная в России и Казахстане террористическая организация.





Фото: ria.ru







