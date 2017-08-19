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Группировка ИГ* взяла ответственность за нападение в Сургуте

19 августа 2017, 20:10

Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль.

Агентство Рейтер сообщает, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в России, передает РИА Новости.

Рейтер ссылается на подконтрольное ИГ* агентство "Амак".

В субботу около полудня в центре Сургута мужчина в маске ранил ножом семь человек, четверо их них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелила полиция, когда он оказал сопротивление при задержании. По предварительным данным, это молодой человек 1994 года рождения.

Правоохранители проверяют информацию о том, что у него было психическое заболевание.
Мэр города Вадим Шувалов обратился к жителям Сургута с призывом соблюдать спокойствие и не делать скоропалительных выводов. Он заверил, что полиция держит ситуацию под контролем.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль.

* "Исламское государство" (ИГ) — запрещенная в России и Казахстане террористическая организация.

Фото: ria.ru



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