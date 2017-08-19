Группировка ИГ* взяла ответственность за нападение в Сургуте
19 августа 2017, 20:10
Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль.
Агентство Рейтер сообщает, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в России, передает РИА Новости.
Рейтер ссылается на подконтрольное ИГ* агентство "Амак".
В субботу около полудня в центре Сургута мужчина в маске ранил ножом семь человек, четверо их них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелила полиция, когда он оказал сопротивление при задержании. По предварительным данным, это молодой человек 1994 года рождения.
Правоохранители проверяют информацию о том, что у него было психическое заболевание.
Мэр города Вадим Шувалов обратился к жителям Сургута с призывом соблюдать спокойствие и не делать скоропалительных выводов. Он заверил, что полиция держит ситуацию под контролем.
Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль.
* "Исламское государство" (ИГ) — запрещенная в России и Казахстане террористическая организация.
Фото: ria.ru
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