Прогноз на бой Головкин — Альварес сделал британский рэпер
19 августа 2017, 20:18
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Британский рэпер Mr Bigz прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) с Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Движение Головкина всегда „гаснет“ после шестого-седьмого раунда — всякий раз, когда бой заходит на дистанцию. Думаю, он попытается нокаутировать „Канело“ в чемпионских раундах», — написал он в твиттере.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.
Фото: www.sports.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com